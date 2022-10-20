Утвердить документ планируется на ближайшем заседании народных избранников.

Временно исполняющему обязанности мэра Владимира Александру Максимову могут поднять зарплату на 80%. нового положения о зарплатах размещён на сайте горадминистрации.Инициативу рекомендовал принять комитет по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку владимирского горсовета. На сайте опубликован проект решения владимирского парламента. Жалованье намерены повысить задним числом - с 20 сентября, то есть с даты начала работы Александра Максимова на посту градоначальника.Утвердить документ планируется на ближайшем заседании народных избранников.