Город Владимир рискует потерять последний кинотеатр. Из действующих остался только «Киномакс-Буревестник». После введения западом антироссийских санкций из проката исчезли фильмы

Город Владимир рискует потерять последний кинотеатр. Из действующих остался только «Киномакс-Буревестник». После введения западом антироссийских санкций из проката исчезли фильмы крупнейших американских производителей. Только во владимирском «Киномаксе» количество посетителей сразу же сократилось на семьдесят процентов. Александр Сарафанов, посетитель кинотеатра Конечно, голливудские фильмы куда интереснее. Естественно, на них приходит больше зрителей. Соответственно, это выручка для кинотеатра