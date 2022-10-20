Звездному тренеру Татьяне Тарасовой тяжелее и тяжелее жить прежней жизнью.

Звездному тренеру Татьяне Тарасовой тяжелее и тяжелее жить прежней жизнью.В октябрестартовал новый сезон проекта "Ледниковый период". Изначально, ИльяАвербух, художник постановщик проекта, заявлял, что Татьяна Тарасова приметучастие в съемках. Однако, по состоянию здоровья она уже пропустила первый выпуск.На вторую съемку ТатьянуТарасову привезли в инвалидной коляске. На обездвиженной Татьяне Тарасовой былисфокусированы все взгляды площадки — так хотелось разглядеть, в какомнастроении прибывает тренер.Кажется, участникинового сезона "Ледникового периода" могут поставить крест насудействе Татьяны Тарасовой. Неизвестно, сможет ли она принять дальнейшееучастие в проекте, ведь любое эмоциональное потрясение может стать фатальнымдля женщины.В разговоре сврач-терапевт Надежда Дулганова высказала свое мнение о состоянииТатьяны Анатольевны."Я ейрекомендую все-таки воздержаться от физических нагрузок и эмоциональныхстрессов. Чтобы это не привело снова к обострению… и не было главнымосложнением… — возникновением инсульта", — говорит врач.Надеждадобавляет, что для восстановления звездному тренеру необходима терапия,постоянный контроль давления и осмотр специалистов. Только бережная забота оздоровье продлит жизнь Татьяне Тарасовой, цитирует Надежду интернет-издание "".