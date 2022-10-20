По достижению 65-летнего возраста.

Глава Роскомнадзора по Владимирской области объявил об уходе с должности в связи с достижением предельного возраста для нахождения на госслужбе. Ему 24 октября исполнится 65 лет.До назначения нового главы исполнять обязанности будет замруководителя Михаил Димаков.Владимир Никоноров в 1980 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Приборы точной механики», после которого служил в армии. После дембеля пошел работать инженером-технологом во Владимирский завод «Автоприбор».С 1986 по 2002 годы он проходил службу в в УВД Владимирской области. В 2000 году окончил Академию управления МВД России по специальности юриспруденция.В 2009 году Никоноров возглавил Роскомнадзор по Владимирской области.