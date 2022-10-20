Вячеслав Зайцев, несмотря на тяжелую болезнь, продолжает выходить в свет.

Вячеслав Зайцев, несмотря на тяжелую болезнь, продолжает выходить в свет.Вне всяких сомнений, многие люди предпочли бы, что называется, уйти в себя после неутешительного диагноза. Ограничили бы свой круг общения и старались бы как можно меньше подвергать себя риску, желая прожить еще один день в спокойствии и, главное, комфорте. Но это не о Вячеславе Зайцеве, который страдает тяжелой формой болезни Паркинсона. Знаменитый модельер до сих пор посещает светские мероприятия и встречается с многими людьми.Неоднократно звучал вопрос: по собственной воле ли Зайцев выходит в свет или его используют ради какой-либо выгоды? В Сети пишут, что над больным кутюрье просто издеваются. С этим категорически не согласен художник Никас Сафронов. В недавней беседе с журналистами он отметил, что Зайцеву всегда нравились светские тусовки. Мол, модельер просто продлевает свою жизнь.Что ж, тогда остается лишь порадоваться за Вячеслава Михайловича, который, несмотря на тяжелое состояние, не сдается и продолжает радоваться каждый прожитым днем. Кстати, сегодня, 20 октября, он вновь появился на публике. Кутюрье посетил Форум Российской идентичности в Москве.Журналисты распространили видеозапись с мероприятия, на которой запечатлен Вячеслав Зайцев. Знаменитость едва передвигалась.Народному художнику России помогали дойти до кресла. В интернете люди пишут, что кутюрье выглядит как неживой, потому что почти не шевелится. "Жуткий вид, конечно. Дай Бог ему сил", – прокомментировала кадры одна из поклонниц модельера.