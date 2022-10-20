С начала года количество клиентов – физических лиц, участвующих в программе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) от ВТБ Пенсионный фонд, выросло на 19% и превысило 150 тыс. человек. ..

С начала года количество клиентов – физических лиц, участвующих в программе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) от ВТБ Пенсионный фонд, выросло на 19% и превысило 150 тыс. человек. Количество застрахованных лиц, формирующих в фонде свою накопительную пенсию, составило 2,94 млн человек.Объем пенсионных резервов НПФ ВТБ по договорам НПО за девять месяцев текущего года вырос на 17,2% и превысил 26 млрд рублей.Средний ежемесячный размер первоначальных взносов, сделанных клиентами фонда при заключении договора НПО, вырос с начала года более чем в 2 раза и превысил по итогам сентября 135 тыс. рублей.ВТБ Пенсионный фонд постоянно повышает эффективность сервисов, совершенствуя технологии. С начала года клиенты перечислили через СБП более 144 млн рублей добровольных пенсионных взносов, при этом в последнем квартале фиксируется ежемесячный кратный рост объема поступивших взносов.Программа НПО позволяет самостоятельно формировать пенсионный капитал. Данные средства, сформированные за счет личных взносов и начисляемого по итогам каждого года инвестиционного дохода, позволяют получать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер клиент определяет самостоятельно. Заключить договор можно также в пользу своих близких, даже если они уже находятся на заслуженном отдыхе.