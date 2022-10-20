Олег Газманов причинил боль своему сыну и изменил его жизнь в корне.

Олег Газманов причинил боль своему сыну и изменил его жизнь в корне.Родион родился, когда прославленный артист был в браке с первой женой Ириной, однако его появление на свет не спасло эти отношения. Сейчас музыкант снова обрел семейное счастье – с дизайнером Мариной Муравьевой, которая смогла найти общий язык с пасынком. Однако наследник Олега Газманова до сих пор с грустью вспоминает время, когда его отец покинул семью.Тогда Родиону было всего 11-12 лет. "Для ребенка развод родителей – это, когда твой мир разваливается", – описал он свое состояние после ухода знаменитого папы. Первые эмоции, которые испытал мальчик, – это страх и надежда на то, что родители все же сойдутся. Однако этого так и не произошло. Так глубоко в подсознании у Газманова-младшего затаилась обида.Более того, молодой человек понимает, что именно эта ситуация стала причиной его страха жениться. Наследник Олега Газманова, как оказалось, мечтает, чтобы его дети жили в целой семье и избежали его участи."Ты понимаешь, что мир никогда не будет прежним. Он закончился, и ваша семья перестала существовать. И ты не понимаешь как дальше", – снова вспомнил свои детские мысли певец.И это те эмоции, которые, по его словам, он не хотел бы, чтобы его дети однажды испытали. Именно поэтому, начиная новые отношения, молодой музыкант постоянно сомневается в партнерше: тот ли это человек, с которым он готов состариться. Так что, очевидно, что уход Олега Газманова из семьи очень больно ударил по наследнику.