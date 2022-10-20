По итогам электронных аукционов экономия составила 11 млн рублей.

Московская компания «Рунистрой» займётся благоустройством трёх общественных пространств в Суздале. После ряда неудачных попыток найти подрядчика местные власти все-таки проторговали лоты.Столичные строители займутся туристическим маршрутом от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря (почти 29 млн рублей), сквером на Торговой площади (16 млн) и территорией по переулку и улице Красноармейской (23 млн).По итогам электронных аукционов экономия составила 11 млн рублей. На благоустройство потратят 68 млн рублей.