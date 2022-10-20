Певица и мама троих детей Анна Седокова рассказала поклонникам радостную новость.

Певица и мама троих детей Анна Седокова рассказала поклонникам радостную новость.Певица, бывшаяучастница группы "ВИА-Гра", а теперь и блогер Анна Седокова всегдаискренне делится с поклонниками подробностями своей жизни. Она показывает жизньс детьми, свои покупки, а еще любит откровенничать на тему отношений.Также АннаСедокова уделяет пристальное внимание своей внешности, будь то макияж, прическаили фигура. Именно о своем теле артистка решила поговорить в последней публикациив социальной сети.Напомним, что у певицыуже трое детей. Нарожавшая семеро по лавкам Анна Седокова всегда быстроприходила в форму после беременностей, придерживаясь правильного питания изанимаясь спортом. Но иногда в жизни происходят неконтролируемые события, из-закоторых привычная рутина может сбиться.Так, АннаСедокова рассказала, что на нервной почте не ограничивала себя в еде и пересталазаниматься спортом. Эмоциональное состояние артистки тоже ухудшалось — у неепоявились панические атаки и депрессия. Результатом стал лишний вес, и Седоковавыкатила подписчикам свое отросшее пузо."Муж сделалэто фото в фиолетовой футболке. Когда я посмотрела в телефон я словно очнулась.Что стало с моим прессом. Откуда этот живот?" — поделилась мыслями Анна.Постепенно режимналадился, и сейчас Анна Седокова возвращается к своей шикарной фигуре. Онаподбодрила подписчиц, сказав, что за несколько месяцев можно выйти даже изсамой сложной ситуации.