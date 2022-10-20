За 9 месяцев 2022 года на переездах Горьковской железной дороги произошло восемь столкновений машин с поездами, в которых два человека погибли и шесть пострадали. Об этом рассказали в

За 9 месяцев 2022 года на переездах Горьковской железной дороги произошло восемь столкновений машин с поездами, в которых два человека погибли и шесть пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД. За аналогичный период прошлого года в регионе произошло 12 столкновений поездов и машин, в которых пострадал один человек. Во всех этих случаях водители грубо нарушили