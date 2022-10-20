В деле об аварии с участием актрисы Анны Большовой появляются новые детали.

В деле об аварии с участием актрисы Анны Большовой появляются новые детали.Актриса театра икино Анна Большова известна зрителем не только своими ролями, но и участием втелевизионных проектах. Например, в 2009 году она участввала в шоу "Ледниковыйпериод", а в 2014 победила в конкурсе пародистов "Повтори!".14 октября 2022года актриса Анна Большова попала в страшную аварию. Она сбила женщину вКалужской области. От полученных травм 31-летняя потерпевшая Олеся Соколоваскончалась. Анна сама вызвала скорую и полицию и не скрывалась с места ДТП.Сейчас актрисаникак не комментирует ситуацию. Но вместо нее на связь вышел директор "Ленкома"Марк Варшавер. Он уже пообщался с Анной Большовой, поэтому он владеет новойинформацией. Так появился новый поворот в деле об убийстве пешехода с участиемактрисы. Варшавер рассказывает, что Анна ехала очень медленно, но из-за низкойосвещенности увидела Олесю только в последний момент."Она (потерпевшая. — Прим. ред.) сама бросилась, либо упала, потому что была в сильно нетрезвомсостоянии", — говорит директор, но уточняет, что официальногоподтверждения факта алкогольного опьянения пока нет. Позже это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.Также, сталоизвестно, что у погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой осталась семья— муж и двое детей.