В деле об аварии с участием актрисы Анны Большовой появляются новые детали.
В деле об аварии с участием актрисы Анны Большовой появляются новые детали.
Актриса театра и
кино Анна Большова известна зрителем не только своими ролями, но и участием в
телевизионных проектах. Например, в 2009 году она участввала в шоу "Ледниковый
период", а в 2014 победила в конкурсе пародистов "Повтори!".
14 октября 2022
года актриса Анна Большова попала в страшную аварию. Она сбила женщину в
Калужской области. От полученных травм 31-летняя потерпевшая Олеся Соколова
скончалась. Анна сама вызвала скорую и полицию и не скрывалась с места ДТП.
Сейчас актриса
никак не комментирует ситуацию. Но вместо нее на связь вышел директор "Ленкома"
Марк Варшавер. Он уже пообщался с Анной Большовой, поэтому он владеет новой
информацией. Так появился новый поворот в деле об убийстве пешехода с участием
актрисы. Варшавер рассказывает, что Анна ехала очень медленно, но из-за низкой
освещенности увидела Олесю только в последний момент.
"Она (потерпевшая. — Прим. ред.) сама бросилась, либо упала, потому что была в сильно нетрезвом
состоянии", — говорит директор, но уточняет, что официального
подтверждения факта алкогольного опьянения пока нет. Позже это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.
Также, стало
известно, что у погибшей под колесами автомобиля Анны Большовой осталась семья
— муж и двое детей.