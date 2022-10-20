Оперативный штаб в области сформирован. В него входят руководители государственных органов и...

"Оперативный штаб в области сформирован. В него входят руководители государственных органов и структур, которые обеспечивают безопасность, порядок, социальную и экономическую стабильность в регионе. Сегодня я провёл первое заседание штаба", сообщил в своем тг-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Уровень повышенной готовности не подразумевает каких-либо серьёзных перемен для жителей. Но для всех сторон, которые представлены в оперативном штабе он означает внутреннюю мобилизацию, пояснил глава региона. Каждое ведомство имеет план действий на случай изменения обстановки."Мы актуализировали эти планы и скоординировали совместную работу. Договорились о том, что будем информировать население о принимаемых мерах", отметил Александр Авдеев."Я поручил повысить бдительность при охране образовательных учреждений. Она не лишняя ни при каких условиях, - рассказал он. -. В этом году мы выделили из областного бюджета на их подготовку к учебному году, в том числе на пожарную и антитеррористическою безопасность, около 600 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы. Соответственно и уровень защищённости детей стал лучше"."Режим повышенной готовности для нас с вами не новость", - резюмировал губернатор.Во Владимирской области он был введён в марте 2020 года в связи с распространением COVID‑19 и действовал до сих пор. Поэтому ситуация знакомая и для властей, и для жителей.