В микроблоге актрисы Екатерины Стриженовой появилось прощальное послание.
В микроблоге актрисы Екатерины Стриженовой появилось прощальное послание.
Советская и
российская актриса Екатерина Стриженова в следующем году отмечает серьезный
юбилей — 55 лет. Из них почти 40 она играет на сцене. Кроме этого, актриса
часто снимается в российских фильмах и сериалам. Зрителям она известна по ролям
в картинах "Дедушка моей мечты" и "Куприн".
Помимо работы,
актриса успевает общаться с поклонниками в социальных сетях. Так, Екатерина
Стриженова рассказала, что в Санкт-Петербурге завершился Международный театральный
фестиваль. Актриса играла в спектакле "Женщины Есенина". Стриженова
посчитала это очень символичным — показывать такой спектакль в городе, тесно
связанным с жизнью поэта.
"В Санкт-Петербурге (Петрограде) — городе,
где Сергей Есенин начинал свой творческий путь… где он влюблялся, где
находилась единственная его семейная квартира, где в итоге и остановилось
сердце великого русского поэта — мы сыграли 2 спектакля", — поделилась
эмоциями Екатерина Стриженова.
В публикации все
говорит о прощании актрисы с петербургским зрителем. Екатерина уверена, что
МХАТ им. Горького еще вернется с гастролями, но уже в другой раз.
"Огромное
спасибо за эмоции!", "Браво", "Потрясающий спектакль",
— поделились эмоциями восторженные поклонники творчества Екатерины Стриженовой.