В микроблоге актрисы Екатерины Стриженовой появилось прощальное послание.

В микроблоге актрисы Екатерины Стриженовой появилось прощальное послание.Советская ироссийская актриса Екатерина Стриженова в следующем году отмечает серьезныйюбилей — 55 лет. Из них почти 40 она играет на сцене. Кроме этого, актрисачасто снимается в российских фильмах и сериалам. Зрителям она известна по ролямв картинах "Дедушка моей мечты" и "Куприн".Помимо работы,актриса успевает общаться с поклонниками в социальных сетях. Так, ЕкатеринаСтриженова рассказала, что в Санкт-Петербурге завершился Международный театральныйфестиваль. Актриса играла в спектакле "Женщины Есенина". Стриженовапосчитала это очень символичным — показывать такой спектакль в городе, тесносвязанным с жизнью поэта."В Санкт-Петербурге (Петрограде) — городе,где Сергей Есенин начинал свой творческий путь… где он влюблялся, гденаходилась единственная его семейная квартира, где в итоге и остановилосьсердце великого русского поэта — мы сыграли 2 спектакля", — поделиласьэмоциями Екатерина Стриженова.В публикации всеговорит о прощании актрисы с петербургским зрителем. Екатерина уверена, чтоМХАТ им. Горького еще вернется с гастролями, но уже в другой раз."Огромноеспасибо за эмоции!", "Браво", "Потрясающий спектакль",— поделились эмоциями восторженные поклонники творчества Екатерины Стриженовой.