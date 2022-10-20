Звезде Бумера повезло как в карьере, так и в личной жизни.

Звезде "Бумера" повезло как в карьере, так и в личной жизни.Сергей Горобченко – не только один из самых востребованных актеров в российском кинематографе, но и счастливый семьянин. Однако удача в любовных и профессиональных делах улыбнулась ему далеко не сразу. По-настоящему популярным артист стал лишь после 30 лет, снявшись в легендарном фильме "Бумер". А крепкую семью ему удалось построить только со второй попытки.Будущая звезда появилась на свет в 1972 году и выросла в семье, далекой от творчества. В школьные годы Сергей увлекался спортом и занимался музыкой, а после получения аттестата стал студентом горного института. Впрочем, учеба продлилась недолго. Вскоре Горобченко понял, что эта сфера не для него, и поступил в ЛГИТМиК.В 1998 году Сергей дебютировал на экранах, снявшись в сериале "Агент национальной безопасности". Однако этот и следующие проекты не принесли ему славы. По-настоящему знаменитым актер стал лишь в 2003-м, когда сыграл роль Пети Рамы в фильме "Бумер". А вот первую серьезную любовь ему повезло встретить куда раньше.В студенческие годы у артиста случился роман с однокурсницей Александрой Флоринской. Отношения продлились несколько лет и подарили Сергею первенца – сына Глеба. Однако сохранить семью у пары не вышло. В какой-то момент союз дал трещину и распался. Вскоре Александра влюбилась в другого и сбежала в Италию вместе с сыном. К счастью, Горобченко удалось сохранить связь с наследником.Второй избранницей актера стала Полина Невзорова – дочь известного журналиста. Именно с ней звезде удалось обрести настоящее счастье. В 2008-м влюбленные поженились, а через несколько лет обвенчались в церкви. За годы брака супруги стали родителями семь раз. Сейчас в семье подрастают сыновья Александр, Петр и Иван, а также дочки Анна, София, Катерина и Полина. Младшая наследница появилась на свет в 2017 году.Сейчас Сергею Горобченко 50 лет. Он по-прежнему много снимается и остается востребованным актером. Однако главной ценностью в своей жизни звезда называет семью. Сергей души не чает в наследниках и очень трепетно относится к жене, с которой счастлив в браке уже почти 15 лет.