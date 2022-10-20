Своих не бросаем: недавно стало известно, что жители нашей области, попавшие под частичную мобилизацию, получат крупную единовременную выплату.

Своих не бросаем: недавно стало известно, что жители нашей области, попавшие под частичную мобилизацию, получат крупную единовременную выплату.Торжество справедливостиМужчинам, которым предстоит отправиться на фронт и с оружием в руках защищать Родину, переведут на банковские карты по 100 тыс. рублей. Поддержка им сейчас особенно важна.- Некоторые солдаты тратят десятки тысяч на качественную экипировку, - пишет наш читатель Александр Сидоров. - Мой друг, готовясь к участию в СВО за собственный счёт купил комплект утеплённой тактической одежды, удобные берцы, разгрузочную систему и множество других важных вещей. На передовую намерен ехать со своим снаряжением. Новость о единовременной выплате его сильно обрадовала - эти деньги помогут отбить часть затрат. Но возникает вопрос - 100 тысяч будут получать только те, кто заключил контракт, или на помощь могут рассчитывать и бойцы добровольческих батальонов?Изначально власти региона объяснили, что выплату будет предоставлять департамент соцзащиты на основании списков, которые подготовят в областном военкомате. Однако совершенно справедливый вопрос о помощи добровольцам невозможно было игнорировать.По многочисленным просьбам жителей региона в «белом доме» расширили перечень категорий воинов, которым положена выплата - бойцы добровольческих отрядов также получат по 100 тыс. рублей.- Добровольцы в числе первых и по зову сердца пошли защищать Родину. Настоящие мужчины и патриоты.Долг родной области - позаботиться о вас, - написал глава региона в своём телеграм-канале.Кроме того, на эту меру поддержки теперь могут претендовать жители области - как добровольцы, так и заключившие контракт - которые участвуют в СВО с 24 февраля этого года. Однако важно сказать, что получить выплату воины могут только 1 раз.Символ верыЗащитникам Отечества нужна не только материальная помощь, но и духовная. Очень символично, что именно в нашей области появилась первая в стране народная часовня-мемориал в честь подвига русских воинов - участников специальной военной операции. «ЧасовнейZ» нарекли старинный Крестовоздвиженский храм, расположенный в селе Святково Кольчугинского района. Там уже провели молебен о здравии российских военнослужащих, в том числе мобилизованных.Наша область стала первой из российских регионов, где задумались о создании «Z-часовни» - месте, которое будет посвящено памяти тех, кто воюет за Оте­чество. Как говорят в областной администрации, за восстановление старинной Крестовоздвиженской церкви весной этого года взялись владимирские «джиперы». Идея принадлежит историку Виталию Семёнову. Много лет он профессионально занимается архивным поиском и сам несколько раз бывал на Донбассе.Однако храм уже многие годы находится в запустении. Богослужения в нём перестали проводить ещё в первые десятилетия советской власти. Однако благодаря усилиям неравнодушных людей святое место постепенно преображается. Владимирские любители бездорожья собственными силами расчищают здание часовни от мусора, благоустраивают территорию вокруг. Недавно их инициативу поддержали региональные и местные власти. В ближайших планах - выполнить противоаварийные работы и восстановить подъездные пути к храму.Директор департамента соцзащиты Владимирской области ЛюбовьКукушкина:- Во многих городах нашей области открыли специальные центры помощи семьям мобилизованных. Наиболее востребованная помощь - психологическая, дальше по числу обращений идут юридические консультации. Наладили и взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования и военкоматами. Все семьи разные, стараемся использовать гибкий, адресный подход к каждой. Помогаем с получением пособий и выплат, оформлением социального контракта, нуждающимся предоставляем продуктовые наборы, предметы первой необходимости, одежду по сезону. Жители области, предприниматели очень быстро отреагировали на сложившиеся обстоятельства: активно собирают деньги, одежду, продукты. По возможности помогаем всем.