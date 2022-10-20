Ведущая Ксения Собчак не стала терпеть публичное унижение.
Ведущая Ксения Собчак не стала терпеть публичное унижение.
На днях
популярный репер Алишер Моргенштерн* недвусмысленно заявил, что из-за Ксении Собчак
ему пришлось покинуть Россию. Все дело в интервью, которое вышло в прошлом
году. Тогда Алишер* в подробностях рассказал Собчак о деньгах, личной жизни и даже
упомянул запрещенные препараты.
После громких
слов жизнью артиста заинтересовались органы власти. Чтобы избежать преследования,
Алишер* в срочном порядке уехал в Дубай. Теперь он не может вернуться на
родину, но верит, что скоро это произойдет.
Получившая
словесную пощечину от известного певца Ксения Собчак не стала отмалчиваться.
Более того, телеведущая и блогер сама опустилась до оскорблений. Она записала
видео в Телеграм-канале "", где в своем стиле ответила Моргенштерну*.
"Морген*,
дорогой, мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду", — заявила
Собчак.
Ксения Анатольевна
добавила, что согласна на повторное интервью на любых условиях: без съемочной
команды, без посторонних людей, да и вообще, предложила снять разговор на обычный
телефон. Так, Ксения Собчак хочет доказать, что секрет успеха ее интервью не в участии
каких-то экспертов, а исключительно в умении задавать каверзные вопросы.
*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.