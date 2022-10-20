Ведущая Ксения Собчак не стала терпеть публичное унижение.

Ведущая Ксения Собчак не стала терпеть публичное унижение.На дняхпопулярный репер Алишер Моргенштерн* недвусмысленно заявил, что из-за Ксении Собчакему пришлось покинуть Россию. Все дело в интервью, которое вышло в прошломгоду. Тогда Алишер* в подробностях рассказал Собчак о деньгах, личной жизни и дажеупомянул запрещенные препараты.После громкихслов жизнью артиста заинтересовались органы власти. Чтобы избежать преследования,Алишер* в срочном порядке уехал в Дубай. Теперь он не может вернуться народину, но верит, что скоро это произойдет.Получившаясловесную пощечину от известного певца Ксения Собчак не стала отмалчиваться.Более того, телеведущая и блогер сама опустилась до оскорблений. Она записалавидео в Телеграм-канале "", где в своем стиле ответила Моргенштерну*."Морген*,дорогой, мразь мрази глаз не выклюет. Приходи, всегда тебя жду", — заявилаСобчак.Ксения Анатольевнадобавила, что согласна на повторное интервью на любых условиях: без съемочнойкоманды, без посторонних людей, да и вообще, предложила снять разговор на обычныйтелефон. Так, Ксения Собчак хочет доказать, что секрет успеха ее интервью не в участиикаких-то экспертов, а исключительно в умении задавать каверзные вопросы.*Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.