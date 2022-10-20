Вот что советует нам мудрость поколений предков: Приметы на праздник: Мыши роют нору в теплом...

Вот что советует нам мудрость поколений предков:Приметы на праздник:Мыши роют нору в теплом месте – зима будет морозной;Облака расположены близко к земле – жди холодов;Люди, родившиеся в этот день, очень практичны, внимательны и усидчивы;Дятел долбит кору дерева – скоро начнутся сильные морозы;В этот день начинается похолодание.Чего нельзя делать:Нельзя лениться - с бездельником случатся неудачи. Весь год он будет бездельничать поневоле: уволят или заболеет.Запрещено думать о плохом. Негатив вернется втройне.Запрещается стричь и ломать ветки деревьев. Предки верили, что в них живут заблудшие души. Если дерево поломать, то душа будет очень зла. И принесет беду.Фото https://www.pxfuel.com