Вот что советует нам мудрость поколений предков:
Приметы на праздник:
Мыши роют нору в теплом...
Вот что советует нам мудрость поколений предков:
Приметы на праздник:
Мыши роют нору в теплом месте – зима будет морозной;
Облака расположены близко к земле – жди холодов;
Люди, родившиеся в этот день, очень практичны, внимательны и усидчивы;
Дятел долбит кору дерева – скоро начнутся сильные морозы;
В этот день начинается похолодание.
Чего нельзя делать:
Нельзя лениться - с бездельником случатся неудачи. Весь год он будет бездельничать поневоле: уволят или заболеет.
Запрещено думать о плохом. Негатив вернется втройне.
Запрещается стричь и ломать ветки деревьев. Предки верили, что в них живут заблудшие души. Если дерево поломать, то душа будет очень зла. И принесет беду.
Фото https://www.pxfuel.com