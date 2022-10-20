Жители поселка Городищи Петушинского района страдают из-за перебоев с водой. Без воды остаются...

Жители поселка Городищи Петушинского района страдают из-за перебоев с водой. Без воды остаются многоквартирные дома и даже детские сады. Проблемой заинтересовалась прокуратура и организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.На выездном заседании рабочая группа с участием представителей администраций Петушинского района, поселка Городищи, МУП «Инфраструктура и сервис», ООО «ГОФ», Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз» согласовала совместные меры, направленные на нормализацию финансового состояния МУП «Инфраструктура и сервис», ликвидацию задолженности перед ООО «Водоканал-Сервис» и недопущение ограничения подачи воды потребителям в поселке Городищи.Среди прочего, прокуратура инициировала проверку контрольно-счетным органом администрации Петушинского района деятельности МУП «Инфраструктура и сервис».В результате проверки главе администрации поселка Городищи, руководителям МУП «Инфраструктура и сервис» и ООО «Водоканал-Сервис» объявлены предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут создать условия или непосредственно направлены на ограничение подачи воды местным жителям.Ситуация с организацией водоснабжения посёлка находится на контроле прокуратуры района.Фото из архива ГТРК "Владимир"