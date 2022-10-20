Медучреждением с подрядчиком заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту системы...

Медучреждением с подрядчиком заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления помещения больницы, цена контракта превысила 5,1 млн рублей. Срок окончания работ, предусмотренный контрактом – 1 ноября 2022 года.В настоящее время в больнице отопительные радиаторы срезаны в связи с текущими ремонтными работами, вместе с тем администрацией учреждения организовано отопление стационарных палат и кабинетов медицинских сотрудников с помощью электрических радиаторов отопления.18 октября в связи с плановыми ремонтными работами электросетей произошло кратковременное отключение электроэнергии в поселке Уршельский на период с 10.00 до 16.00, в связи с чем, отопление в учреждении здравоохранения отсутствовало.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, по факту нарушения организации отопления в период ремонтных работ (отсутствие резервных источников отопления) главному врачу ГБУЗ ВО «Уршельская РБ» межрайонным прокурором внесено представление.Подрядчику прокурором объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона в части своевременного исполнения обязательств при проведении работ по ремонту системы отопления.В настоящее время отопление медицинского учреждения осуществляется с помощью электрических радиаторов. Поликлиника работает в плановом режиме, пациентов из стационара перевели в Гусь-Хрустальную горбольницу.Фото из архива ГТРК "Владимир"