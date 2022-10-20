Ведомство провело проверку. На место выезжал замгубернатора Константин Баранов.

Власти Владимирской области отреагировали на жалобы пациентов, замерзавших в Уршельской районной больнице. Историей заинтересовалась прокуратура.После публикаций в соцсетях на место выехал врио замгубернатора Константин Баранов. Сейчас в больнице ведётся ремонт системы отопления.«В палатах стоят обогреватели. Однако 17 октября в поселке на шесть часов отключали свет. В это время в медучреждении работал генератор. Критического снижения температур в палатах не допущено», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе обладминистрации.В Белом доме добавили, что тепловой режим полностью восстановлен. Жители получают плановую медпомощь. Информация о том, что все медики ушли в отпуск - фейк.«Ремонт выходит на завершающую стадию. Решено ускорить темпы. На время сварочных работ больных переведут в другие лечебные учреждения. Поликлиника и дневной стационар продолжат работать», - резюмировали чиновники.Между тем, прокуратура провела проверку «Уршельской РБ». Больница заключила с подрядчиком контракт на капремонт системы теплоснабжения. Стоимость - свыше 5 млн рублей. Срок исполнения - до 1 ноября 2022 года.Видимо, менять радиаторы в октябре - это русское ноу-хау. Действительно, кто же занимается этим в летний период? Интересно, те, кто заключали договор, пробовали поменять батареи осенью у себя дома и пожить в таких условиях? Впрочем, далеко не факт, что в ситуации виновато руководство больницы, а не наша бюрократическая система, ведь ремонт не начнётся пока не будут выделены средства. Так или иначе, но сейчас радиаторы срезаны.По результатам прокурорской проверки главному врачу ГБУЗ ВО «Уршельская РБ» внесено представление. Подрядчику объявлено предостережение. Помещения топят электрическими обогревателями. Поликлиника работает в плановом режиме, пациенты из стационара переведены в Гусь-Хрустальную городскую больницу.