С 20 по 31 октября в ДК Молодежи пройдет распродажа шуб. Норка , мутон, дубленки, куртки. Обмен старой шубы на новую. Рассрочка, кредит. Адрес: ДК Молодежи, Мира
<a href="https://33live.ru/novosti/20-10-2022-rasprodazha-shub-v-dk-molodezhi.html" target="_blank">Распродажа шуб в ДК Молодежи</a> - С 20 по 31 октября в ДК Молодежи пройдет распродажа шуб. Норка , мутон, дубленки, куртки. Обмен старой шубы на новую. Рассрочка, кредит. Адрес: ДК Молодежи, Мира
[url=https://33live.ru/novosti/20-10-2022-rasprodazha-shub-v-dk-molodezhi.html]Распродажа шуб в ДК Молодежи[/url] - С 20 по 31 октября в ДК Молодежи пройдет распродажа шуб. Норка , мутон, дубленки, куртки. Обмен старой шубы на новую. Рассрочка, кредит. Адрес: ДК Молодежи, Мира