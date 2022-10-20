С 20 по 31 октября в ДК Молодежи пройдет распродажа шуб. Норка , мутон, дубленки, куртки. Обмен старой шубы на новую. Рассрочка, кредит. Адрес: ДК Молодежи, Мира 55

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