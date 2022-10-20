«Ростелеком» ввел в эксплуатацию первые в этом году две базовые станции, построенные в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) во Владимирской области. Работы завершены в ..

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию первые в этом году две базовые станции, построенные в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) во Владимирской области. Работы завершены в селах Чеково и Подолец Юрьев-Польского района. Для этого специалисты компании проложили по труднодоступной местности почти три километра оптоволоконных линий связи.Программа УЦН 2.0 предусматривает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где численность составляет от 100 до 500 человек. Жители получают возможность пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Всего в этом году мы планируем строительство 11 базовых станций во Владимирской области. До конца октября сдадим еще четыре объекта, в ноябре — пять. Отрадно, что услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета становятся доступными в самых отдаленных деревнях и селах области. Появление современных технологий качественно меняет жизнь людей, и мы рады участвовать в реализации этого социального проекта. Он дает возможность жителям небольших населенных пунктов пользоваться всеми благами цифрового мира».Ирина Петрова, жительница Юрьев-Польского района:«Мобильная связь давно стала базовой потребностью человека. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету значительно расширяет рамки как профессиональной деятельности, так и обычной жизни селян. Мне, например, часто приходится пользоваться интернетом: поиск информации, подготовка презентаций, просмотр фильмов, общение в социальных сетях и мессенджерах с коллегами. Мы рады, что, наконец-то, эта услуга доступна и нам — жителям сельских территорий».Федеральный проект УЦН 2.0 стартовал в апреле 2021 года, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи.До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.