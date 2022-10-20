Сегодня, 20 октября, руководитель Управления Роскомнадзора во Владимирской области Владимир...

Сегодня, 20 октября, руководитель Управления Роскомнадзора во Владимирской области Владимир Викторович Никоноров на конференции для представителей СМИ объявил, что покидает свою должность.Он уходит с занимаемой должности в связи с достижением им 65-летнего возраста.Владимир Никоноров родился 24 октября 1957 года в с. Сущево Суздальского района Владимирской области. В 1986-2002 гг. проходил службу в УВД Владимирской области в подразделениях связи. В 2000 году окончил Академию управления МВД России по специальности юриспруденция. Имеет ряд ведомственных и государственных наград. В органах государственного надзора за связью работает с мая 2002 года.Владимир Викторович был руководителем регионального управления Роскомнадзора с момента его создания в 2009 году. До назначения нового главы исполнять обязанности руководителя будет его заместитель Михаил Александрович Димаков.Фото https://33.rkn.gov.ru/about/p1104/