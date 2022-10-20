Zа наших_33 регион - сейчас это самое крупное интернет-сообщество Владимирской области, которое...

"Zа наших_33 регион" - сейчас это самое крупное интернет-сообщество Владимирской области, которое занимается сбором гуманитарной помощи. Ее отправляют нашим землякам и их товарищам в зону боевых действий, где сейчас проходит специальная военная операция. Какие вещи нужны больше всего? И как волонтеры, рискуя жизнью, ездят в Белгородскую область, чтобы лично в руки передать подарки бойцам - вестям рассказал руководитель волонтерского центра Светлана Чванова.