Во Владимирской области предприятие по производству биопрепаратов для диагностики и профилактики...

Во Владимирской области предприятие по производству биопрепаратов для диагностики и профилактики инфекционных болезней животных в течении нескольких месяцев задерживало выплату зарплаты 16 сотрудникам.В итоге общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей, и сотрудники обратились за помощью к судебным приставам.Судебные приставы уведомили организацию о возбуждении исполнительного производства и вручили требование об исполнении решения суда. Сотрудником службы вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах предприятия-должника, а также вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора.Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, принятые меры оказались действенными. Судебным приставам удалось перечислить в пользу взыскателей свыше 2 миллионов рублей.Права работников завода биопрепаратов на получение заработной платы восстановлены.Фото https://www.pxfuel.com/