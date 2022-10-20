Алла Пугачева вновь оказалась в центре обсуждения.

Алла Пугачева вновь оказалась в центре обсуждения.Заграничныескитания жены иноагента Аллы Пугачевой стали предметом обсуждения среди россиян с начала весны.Кто-то осуждал поведение певицы, кто-то переживал за детей пары, которым нужноходить в школу, а кто-то занялся подсчетом финансов семейной четы.Но беспокоитсяпоклонникам (или недоброжелателям) не о чем. Сбежавшая в Израиль жена иноагентаи Народная артистка РФ Алла Пугачева не осталась без финансовой поддержки.Конечно, концерты она больше не дает, но у нее осталась доля в небольшомбизнесе. Речь идет о бренде обуви и аксессуаров Alla Pugachova.Сотрудничество спроизводителем Алла Пугачева начала 25 лет назад. Сейчас продукцию можно найтина маркетплейсах. Но, судя по слухам, отъезд артистки негативно повлиял на продажи.Об этом рассказывает Мария Иваткина в ютуб-шоу "ГДЕньги"."Алла, нукуда же ты умотала?", — иронично начинает выпуск ведущая шоу. Так, онаспародировала надписи, которые появлялись на стене Останкино после отъезда АллыПугачевой из России. По словам Марии, несмотря на все скидки, стоимость ботфортовот Аллы Борисовны доходит до 20 тысяч рублей.Получается, что,уехав из страны, Алла Пугачева бросила своего бизнес партнера в Россиисамостоятельно переживать кризис. Испортив свою репутацию, была задета ирепутация обувного бренда. Увидев, какие комментарии пишут артистке всоциальных сетях, удивительно, что кто-то вообще заказывает ее обувь.