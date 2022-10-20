Через неделю в большинстве школ Владимира и области стартуют осенние каникулы. А это значит, что родителям школьников и педагогам нужно уделить особое внимание детской безопасности.

Через неделю в большинстве школ Владимира и области стартуют осенние каникулы. А это значит, что родителям школьников и педагогам нужно уделить особое внимание детской безопасности. Напомнить детям разного возраста нужно не только номера родственников и экстренных служб, куда звонить в случае опасности, но и элементарные бытовые вещи: как пользоваться электроприборами, как правильно разогреть и приготовить