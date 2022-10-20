Подведем итоги дня вместе:
Держи карман уже.
- В общественном транспорте областного центра...
Подведем итоги дня вместе:
Держи карман уже.
- В общественном транспорте областного центра орудуют карманники. Почему в любом случае важно обращаться в полицию?
В трудную минуту.
- Психологическая, юридическая поддержка и гуманитарная поддержка. Где помогают семьям мобилизованных?
Активное долголетие.
- Компьютерная и правовая грамотность. В областном центре открыли первый в России центр общения старшего поколения.