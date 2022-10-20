Подведем итоги дня вместе: Держи карман уже. - В общественном транспорте областного центра...

Подведем итоги дня вместе:Держи карман уже.- В общественном транспорте областного центра орудуют карманники. Почему в любом случае важно обращаться в полицию?В трудную минуту.- Психологическая, юридическая поддержка и гуманитарная поддержка. Где помогают семьям мобилизованных?Активное долголетие.- Компьютерная и правовая грамотность. В областном центре открыли первый в России центр общения старшего поколения.