Стройка ведется в рамках нацпроекта «Демография» с мая 2021 года. Корпус готов почти на 89%. В...

Стройка ведется в рамках нацпроекта «Демография» с мая 2021 года. Корпус готов почти на 89%.В настоящее время идет монтаж оборудования инженерных систем, внутренняя отделка помещений, устройство верхнего покрытия полов, облицовка фасада, благоустройство, озеленение и наружное освещение территории, сообщила пресс-служба АВО.Работы на объекте должны быть завершены до конца года.Фото пресс-служба АВО.