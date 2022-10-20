Стройка ведется в рамках нацпроекта «Демография» с мая 2021 года. Корпус готов почти на 89%.
В...
Стройка ведется в рамках нацпроекта «Демография» с мая 2021 года. Корпус готов почти на 89%.
В настоящее время идет монтаж оборудования инженерных систем, внутренняя отделка помещений, устройство верхнего покрытия полов, облицовка фасада, благоустройство, озеленение и наружное освещение территории, сообщила пресс-служба АВО.
Работы на объекте должны быть завершены до конца года.
Фото пресс-служба АВО.