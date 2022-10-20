Всю выручку они передали на восстановление здания.

Во Владимире студенты ГИТИСа исполнили водевиль «Хлопотун, или Дело мастера боится», а выручку от спектакля передали на восстановление театра драмы.«Постановка рассказывает о добром человеке — Репейкине, который стремится помочь каждому, что часто приводит к комичным ситуациям. Владимирцы тепло приветствовали талантливых артистов. Сбор от продажи билетов актёры перечислили театру на ремонт. Благодарим коллег за поддержку», - написали в официальной группе театра «Вконтакте».Напомним, что реконструкцию объекта планируется