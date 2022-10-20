Судогодский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора города Владимира о сносе самовольно...

Судогодский райсуд удовлетворил исковые требования прокурора города Владимира о сносе самовольно возведенной постройки – ТЦ «Куб», который располагается во Владимире по улице Чайковской, 5А.В ходе проверки прокуратура установила факт длительного уклонения застройщика от исполнения названного решения, а также факты эксплуатации торгового центра в коммерческих целях до ноября 2019 года, неисполнение требований судебных приставов-исполнителей о сносе во вновь установленный срок.Застройщик долго уклонялся от исполнения названного решения, а также факты эксплуатации торгового центра в коммерческих целях до ноября 2019 года, неисполнение требований судебных приставов-исполнителей о сносе во вновь установленный срок.По результатам проверки прокурор города Владимира обратился в Судогодский районный суд с заявлением об установлении и взыскании с застройщика судебной неустойки за неисполнение решения о сносе в пользу муниципального образования город Владимир.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, суд удовлетворил требования прокурора. Ответчику установлен астрент в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения, начиная с 19 октября 2022 года.Решение суда в законную силу не вступило.Фото из архива ГТРК "Владимир"