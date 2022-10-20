Среди них свидетельство о смерти героя Великой Отечественной войны 1812 года- Петра Багратиона. Об...

Среди них свидетельство о смерти героя Великой Отечественной войны 1812 года- Петра Багратиона. Об этом и других редких документах - репортаж Веры Куликовой.Наталия Максимова, директор государственного архива Владимирской области:- Запись номер 21. О том, что генерал от кавалерии великий князь Петр Иванов Петр Багратион преставился в покаянии 12, а погребен 14 числа.Причина смерти: прострел ноги и гангрена. Это метрическая книга села Симы Юрьевского уезда Владимирской губернии за 1812 год. Документу 210 лет. Запись подтверждает исторический факт нахождения смертельно раненого полководца, князя Багратиона в селе Сима в имении Голицыных. Документ внесен в реестр уникальных документов Владимирской области.Наталия Максимова, директор государственного архива Владимирской области:- Этот реестр существует и нам хочется, чтобы владимирцы гордились своей историей и знали, что такие выдающиеся люди имеют самое прямое отношение к нашей области.В областном госархиве сейчас идет работа по формированию регионального реестра уникальных документов. Сейчас в нем 79 таких бумаг. Решение о признании уникальным принимает департамент юстиции. Специалисты Госархива дают экспертное заключение.Анастасия Поспелова, заведующая отделом управления архивами департамента юстиции Владимирской области:- Нам представляется экспертное заключение специалиста, который обследовал эти документы и дает соответствующее заключение по его уникальности. Каждый документ это единичный для Владимирской области. Он относится к какой-то конкретной личности выдающийся и тем самым мы смотрим эти документы на уникальность и принимаем решение о включении в реестр.Среди них документы, связанные с жизнью великих людей, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Среди них великие писатели Иван Шмелёв и Федор Достоевский. В Госархиве хранится личное дело Шмелева. До того как стать писателем, он служил чиновником особых поручений и несколько лет жил во Владимире.Наталия Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:Благодаря этому он объездил всю губернию. Наблюдал самые разные вещи, проблемы. Жизнь людей и потом все это нашло отражение в его произведениях.То есть начато это дело 1 марта 1901 года и окончено 20 января 1909 года.В реестр уникальных документов внесено и письмо автора "Преступления и наказания" Федора Достоевского к Апполинарии Сусловой. Его он написал своей возлюбленной 23 апреля 1867 года по старому стилю из Дрездена.Уникальные записи отыскивают по-разному- рассказывает директор архива Наталья Максимова. Это может быть и изучение метрических книг и работа коллекционеров они обнаруживают редкие документы и передают их архивариусам. Держат уникальные экземпляры в специальном хранилище, в металлических сейфах . Температурный режим - от 17 до 19 градусов, влажность воздуха 50-55 процентов. Очень часто документы поступают в ужасном состоянии. И тогда на помощь приходят реставраторы. В штате архива их 4 человека. Они поистине творят чудеса. Восстанавливают страницы, устраняют потертости. Трудятся самоотверженно."Сложно это конечно. Вот все они такие еле-еле живые листы. Очень сложно делать".В июне реставраторы начали восстанавливать метрическую книгу Гороховецкого уезда. Закончить работы обещают к декабрю. И , возможно, именно эти древние страницы откроют еще один факт из истории России.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.