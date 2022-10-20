К середине октября уложено 400 метров дороги.

Администрация Владимирской области опубликовала свежие данные по строительству Рпенского проезда. Возведение объекта находится на личном контроле Александра Авдеева.Как сообщили в департаменте транспорта, длина дороги превысит два километра. Уже заасфальтировано 400 метров. До конца 2022 года подрядчик сделает ещё 300.Смонтировано 2350 буронабивных свай из 2800. На декабрь запланирован монтаж 85 металлоконструкций пролётного строения моста. Основой для него послужит монолитная железобетонная плита. После её монтажа готовность сооружения составит 70%.Ранее vlad.aif.ru сообщал, что