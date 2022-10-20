По словам специалистов эти рукописи на вес золота.

В госудасртвенный архив Владимирской области включили пять рукописей, представленных в регионе в единственном экземпляре.На данный момент в госархиве числятся 79 уникальных документов, сведения в которых — на вес золота, утверждают специалисты. Они описывают целый пласт истории.Например, в одной из книг написано о смерти участника Бородинского сражения: «генерал от кавалерии князь Пётр Багратион преставился в покаянии 12-го, а погребён 14-го числа 47-ми лет от прострела ноги и антонова огня». Это подтверждает то, что князь находился в Симе и там же скончался.В другой книге указывается дата рождения изобретателя телевидения Владимира Зворыкина.В госархиве также находится письмо Фёдора Достоевского. Он пишет бывшей возлюбленной Аполлинарии Сусловой, что женится на Анне Сниткиной, а также рассказывает о своем здоровье и о работе над романом «Игрок».Все документы в госархиве хранятся при соблюдении особых условий, а сотрудники работают с ними исключительно в перчатках.