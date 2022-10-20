Законопроект о минимальном размере оплаты труда был поддержан комитетом Госдумы по труду,...

Законопроект о минимальном размере оплаты труда был поддержан комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и рекомендован к рассмотрению Госдумой в первом чтении.С учетом роста величины прожиточного минимума предлагается установить МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц.Документом предусматривается ускоренное повышение в 2023 и 2024 годах МРОТ путем установления его величины, исходя из темпа его роста, превышающего на 3% процента темпы роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.При величине в 16 242 рубля в месяц МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. При этом его соотношение к медианной заработной плате составит 45,9%.Фото https://www.pxfuel.com