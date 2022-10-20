С её банковского счета списали 23 тысячи рублей.

В Камешкове 25-летнюю девушку 44 раза оштрафовали за превышение скорости. Долги удалось взыскать лишь после применения принудительных мер.Судебные приставы завели 44 исполнительных производства о взыскании штрафов на 23 тысячи рублей. Любительница быстрой езды не торопилась оплачивать их добровольно.Сотрудники ведомства наложили запрет регистрационных действий на её «Ладу Гранта», а также списали деньги с банковского счёта дамы. Средства поступили в доход государства. Дела прекращены.