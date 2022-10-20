Вердикт - 1,5 года условно.

В Камешковском районе начальница почты осуждена за хищение 380 тысяч рублей. Приговор вынес районный суд.В период с 28 октября 2020 по 9 февраля 2022 года, используя своё служебное положение, она похитила вверенные ей средства и товары, в том числе бытовую химию, косметику и еду всего на сумму 280 240 рублей 78 копеек. Аналогичным образом она присвоила 99 тысяч рублей из отделения, расположенного в Ковровском районе.При вынесении приговора суд учёл наличие на иждивении троих детей, явки с повинной, возмещение ущерба. Вердикт - 1,5 года условно.