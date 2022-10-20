За два года современными диагностическими комплексами в центрах госуслуг Мои документы воспользовались свыше 400 тысяч раз.

За два года современными диагностическими комплексами в центрах госуслуг "Мои документы" воспользовались свыше 400 тысяч раз.Помимо посещения поликлиник, в Москве есть несколько способов быстро проверить свое здоровье. Летом в столичных парках работают павильоны "Здоровая Москва", в которых в течение часа можно пройти тест на состояние своего организма. Проверить здоровье также можно в диагностических комплексах в 72 офисах госуслуг "Мои документы", которые открыты каждый сезон.Современные диагностические комплексы стали появляться в МФЦ в августе 2020 года – в самый разгар пандемии коронавируса. С того момента ими воспользовались свыше 400 тысяч раз.Диагностика в центрах госуслуг "Мои документы" абсолютно бесплатна. Она дает базовую информацию о состоянии здоровья. С помощью современной аппаратуры можно определить состав тела и уровень насыщения крови кислородом, измерить пульс и артериальное давление, оценить функцию внешнего дыхания и проверить ритм сердца. В среднем на обследование тратиться около семи минут.Кстати, если возникнет желание, можно записаться к врачу в поликлинику прямо на главном экране диагностического комплекса. Для этого можно даже не проходить экспресс-обследование. Нужно будет лишь ввести номер полиса обязательного медицинского страхования и указать дату рождения.А еще интересно, что с недавних пор в центрах госуслуг можно получить индивидуальные рекомендации по сбалансированному питанию. С мая этим сервисом воспользовались 15 тысяч жителей Москвы. Они получили подробное меню на целую неделю.Также можно получить индивидуальные рекомендации по физической активности, пройдя экспресс-обследование. Специалисты подберут набор упражнений и дадут советы по их выполнению.В 25 центрах государственных услуг "Мои документы" можно сделать электрокардиограмму, причем всего за одну минуту. Там установлено кардиокресло. Результаты обследования можно отправить на электронную медицинскую карту.Во флагманских центрах госуслуг есть робот-диагност, который также можно проверить здоровье. Искусственный интеллект измерит температуру, давление и пульс, уровень сахара в крови, уровень насыщенности крови кислородом и объем легких.Районные центры "Мои документы" работают каждый день с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.