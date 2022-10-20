Уголовное дело передано в городской суд.

В Муроме за угон четырех автомобилей осудят 21-летнего парня. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Злоумышленник задержан сотрудниками уголовного розыска в начале сентября. Выбирая во дворах отечественные «ВАЗы», муромлянин проникал в салоны, и, взламывая замки зажигания заводил машины. Далее фигурант колесил по городу и бросал наскучившие автомобили на улицах.«Первый угон он совершил через несколько дней после освобождения из тюрьмы», - уточнили в полиции.Уголовное дело передано в городской суд. Мужчине грозит до 5 лет колонии.