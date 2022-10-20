Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, но получил условный срок.

В Муроме коммерсант получил два года условно по делу о получении 10-летним мальчиком травмы на батуте. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Около 13 часов 23 февраля в помещении развлекательного центра «Хайпарк» ребёнок Его госпитализировали в больницу. Сейчас с малышом все в порядке.По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело. С учетом всех обстоятельств бизнесмена приговорили к двум годам колонии условно с испытательным сроком в один год.