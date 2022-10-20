Муромский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя батутного...

Муромский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя батутного парка.Напомним, что 23 февраля 2022 года около 13 часов дня в помещении развлекательного батутного центра «Хайппарк» в Муроме 10-летний подросток получил острую закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший в тяжелом состоянии был незамедлительно госпитализирован в Детскую больницу округа Муром. В настоящее время ребенок находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Суд установил, что руководитель парка, оказывая гражданам физкультурно-оздоровительные услуги, с целью извлечения прибыли от своей деятельности, не обеспечил безопасную эксплуатацию батутного центра, тем самым поставил под угрозу жизнь и здоровье посетителей батутного центра, в том числе несовершеннолетних. В судебном заседании обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговор мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в пресс-службе Следкома.Приговор в законную силу не вступил.Демонстративное фото из стока https://www.pxfuel.com/