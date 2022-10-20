Муромский городской суд признал владельца батутного центра «ХАЙППАРК» виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, из-за которых ребенку был причинен тяжкий вред

Муромский городской суд признал владельца батутного центра «ХАЙППАРК» виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, из-за которых ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. По данным Следкома РФ по Владимирской области, подсудимый не обеспечил безопасность эксплуатации батутного центра и не нанял на работу достаточное количество инструкторов. Во многом это послужило причиной того, что 23 февраля