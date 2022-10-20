Поисковики работали в национальном парке Орловское полесье на месте падения истребителя Як-7Б. По...

Поисковики работали в национальном парке Орловское полесье на месте падения истребителя Як-7Б.По найденным фрагментам самолета удалось установить имя летчика, пилотировавшего истребитель - младший лейтенант, Морозов Юрий Иванович, 1923-го года рождения. 15 июля 43-го группа из четырех наших истребителей вступила в бой против шести немецких. Летчики сбили одного, но истребители противника подбили самолет Юрия Морозова. Все эти годы он считался пропавшим без вести.За время своей службы летчик сбил два вражеских самолета лично и один в группе. В декабре 42-го был награжден орденом "Красной звезды". Останки перевезут во Владимир для захоронения.Фото: Орловское полесье