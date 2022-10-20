В Александровском районе в селе Андреевское сегодня открывается выставка нашего земляка, художника...

В Александровском районе в селе Андреевское сегодня открывается выставка нашего земляка, художника Александра Варавы.Свой "Блистающий мир" мастер, по его признанию, расписывает "вибрациями души". Первый зал посвящён землякам, которые трудились или до сих пор работают в этом селе. Второй посвящён женщине, любви, продолжению рода. В третьем зале прочувствует связь человека с природой. Пообщаться с художником и увидеть красоту картин можно в сельском Доме культуры.А подробнее о его творчестве и жизни расскажет моя коллега, Любовь Клюквина, завтра, в субботнем выпуске "Вестей" в 8.00. Не пропустите.