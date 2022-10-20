В Александровском районе в селе Андреевское сегодня открывается выставка нашего земляка, художника...
В Александровском районе в селе Андреевское сегодня открывается выставка нашего земляка, художника Александра Варавы.
Свой "Блистающий мир" мастер, по его признанию, расписывает "вибрациями души". Первый зал посвящён землякам, которые трудились или до сих пор работают в этом селе. Второй посвящён женщине, любви, продолжению рода. В третьем зале прочувствует связь человека с природой. Пообщаться с художником и увидеть красоту картин можно в сельском Доме культуры.
А подробнее о его творчестве и жизни расскажет моя коллега, Любовь Клюквина, завтра, в субботнем выпуске "Вестей" в 8.00. Не пропустите.