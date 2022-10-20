Две серьезных аварии произошли в регионе за минувшие сутки. Одна из них оказалась смертельной. Подробности рассказали в ГИБДД по Владимирской области. В Селивановском районе столкнулись

Две серьезных аварии произошли в регионе за минувшие сутки. Одна из них оказалась смертельной. Подробности рассказали в ГИБДД по Владимирской области. В Селивановском районе столкнулись легковушка и мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта погиб на месте трагедии. За жизнь его пассажира борются врачи. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась 19 октября, около 18 часов. ДТП было зафиксировано на