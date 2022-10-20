По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 19 октября в 18 часов...

По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, 19 октября в 18 часов вечера 56-летний водитель «Лады Калины», двигаясь в сторону села Малышево, сбил попутный мотоцикл «Восход».На мотоцикле ехали двое мужчин: 51-летний - погиб на месте аварии, 42-летний - госпитализирован в состоянии комы.Сообщается, что смертельное ДТП произошло на автодороге «Малышево-Костенец».Информация уточняется.Фото: https://www.pxfuel.com/