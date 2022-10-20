На базе отделения Пенсионного Фонда России. Компьютерный класс, актовый зал и комната отдыха, где...

На базе отделения Пенсионного Фонда России.Компьютерный класс, актовый зал и комната отдыха, где можно почитать или поиграть в настольные игры. В Суздале открылся Центр общения старшего поколения. Это площадка для тех, кто намерен и в зрелом возрасте продолжать вести активный образ жизни, получать новые знания и яркие впечатления.Антон Курбаков, управляющий отделением ПФР по Владимирской области:- Каждый день с понедельника по пятницу в стенах этого здания будут проводиться в 11:00 мероприятия: лекции, какие-нибудь тренинги для людей старшего поколения, обучение в компьютерном зале, будут приглашаться интересные люди.Проект пилотный. Владимирская область - один из пяти регионов страны, где на базе отделения Пенсионного фонда заработал центр "активного долголетия".Алексей Путин, советник председателя правления Пенсионного Фонда России:- Планы у нас - практически во многих районных отделениях это построить. В крупных городах, понятно, там культурная программа вся есть. Можно и музеи посещать, можно спортивные мероприятия, какие-нибудь зрелищные. А в районах, где гораздо меньше этого, меньше выбор, пенсионеры могут собираться в таких центрах общения.По будням здесь будут проходить культурно-развлекательные и образовательные мероприятия, наполняя жизнь людей "серебряного" возраста яркими эмоциями. Также запланированы встречи с интересными гостями. Улучшение правовой и экономической грамотности старшего поколения - одно из важных направлений.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Это будет соцзащита, на консультациях будут рассказывать что можно сделать, как, где лучше и помогать. Это будет здравоохранение, в том числе и по поводу лекарственных средств. Это будут другие департаменты. Может быть это будет департамент культуры, может быть департамент ЖКХ.Занятия помогут пенсионерам шагать в ногу со временем, чувствовать себя активными и нужными.Марина Соколова, председатель суздальского отделения Союза пенсионеров России:- Особенно зимой, куда выйти? Выйдешь в Суздаль, никого почти нет. Народу не много. И депрессия даже бывает у людей. И вот такие тренинги они тоже очень важны, они дают позитивный настрой.Сотрудники центра уверены, что даже в преклонном возрасте человек может с нуля начать учить иностранный язык или заняться новым для себя видом творчества. Нужно только в этом ему помочь.Максим Калашников, Семён Карпов. Вести-Владимир.