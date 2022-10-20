Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что в учебный центр в Пакино Ковровского района поступила очередная партия помощи. Она включает 700 спальников и 2 500 пар резиновых

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что в учебный центр в Пакино Ковровского района поступила очередная партия помощи. Она включает 700 спальников и 2 500 пар резиновых сапог. «Спасибо всем, кто принял участие! В их числе – коллективы Владимирского областного суда и ВлГУ», – написал Авдеев в telegram-канале. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте,