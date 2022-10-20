Смотрите в программе Вести-Владимир:
Найден, жив!
Ребенок, найденный в стоге сена. Полицейские...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Найден, жив!
Ребенок, найденный в стоге сена. Полицейские рассказали о поисках 8-летнего мальчика в Александровском районе.
Ковровский мост
Ремонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. Строители собираются перейти к укладке дорожного полотна.
Армянские матрешки
Потешные игры, музицирование на ложках и народный театр. Волонтеры из владимирского колледжа культуры и искусства проводят дни русской культуры в Армении.