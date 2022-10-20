Смотрите в программе Вести-Владимир: Найден, жив! Ребенок, найденный в стоге сена. Полицейские...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Найден, жив!Ребенок, найденный в стоге сена. Полицейские рассказали о поисках 8-летнего мальчика в Александровском районе.Ковровский мостРемонт Павловского моста в Коврове преодолел экватор. Строители собираются перейти к укладке дорожного полотна.Армянские матрешкиПотешные игры, музицирование на ложках и народный театр. Волонтеры из владимирского колледжа культуры и искусства проводят дни русской культуры в Армении.