"Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций в меню на 5-10 процентов с 20 октября.

Преемник McDonald's, сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" из-за роста себестоимости продуктов с 20 октября повышает цены на шесть позиций в меню из 300, на 5-10%, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Вкусно – и точка" стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С 20 октября в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории "бургеры". Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов", - сообщили в компании.Там уточнили, что подорожание составит 5-10%. "Несмотря на это, стоимость сэндвичей во "Вкусно – и точка" остается ниже, чем у конкурентов в данной категории", - уточнили в компании.Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что "Биг спешл" подорожает с 269 рублей до 290, "Гранд" - со 164 до 175 рублей, классический гамбургер - с 55 до 59 рублей. Цена на комбо тоже вырастет.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка". Первый ресторан под новым брендом был открыт 12 июня 2022 года у станции метро "Пушкинская".